Elisa ostab Starmani Eesti äritegevuse (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Elisa ja Starmani omanikud, Polaris Invest ja Com Holding on allkirjastanud leppe, mille kohaselt saab Elisa 100% ulatuses AS Starman omanikuks. Omandamise hinnaks on 151 miljonit eurot, mille Elisa tasub rahaliste vahenditega.

Elisa strateegiliseks eesmärgiks on tugevdada turupositsiooni koduturgudel. Tehingu tulemusena tekib Eesti turule uus ja tugev, laia teenusvalikuga ettevõte, mis toob nii Elisa kui ka Starmani klientideni mobiilside, interneti püsiühenduse ja TV teenused.

Starman on Eestis turuliider tasulise TV teenuse ning teisel positsioonil interneti püsiühenduse pakkujana, omades vastavalt 35% ja 20%-list turuosa. 2015. aastal ulatus Starman Eesti käive 37 miljoni ja ettevõtte ärikasum enne kulumit (EBITDA) 18 miljoni euroni. Starman Eesti töötajate arv on 320 inimest. 2016. aasta kolmanda kvartali lõpus oli ettevõttel 122 000 kaabeltelevisiooni ja 88 000 interneti püsiühenduse klienti.

Elisa on Eestis juhtiv mobiilsideteenuste pakkuja erakliendi segmendis. Elisas töötab 610 inimest. 2016. aasta kolmanda kvartali lõpus oli Elisal 662 000 klienti.

Mõlema ettevõtte töötajatele avaneb palju uusi arenemisvõimalusi, sest teenusvalik ja kasutusel olevate tehnoloogiate arv kasvab hüppeliselt.

Tehingu läbiviimine eeldab Eesti Konkurentsiameti aktsepteerimist ja mõne teise antud tehingule tüüpilise tingimuse täitmist. Elisa hinnangul jõuab tehing lõpliku kinnitamiseni 2017. aasta esimeses kvartalis.

Elisa on Põhjamaade juhtiv sideteenuste pakkuja, mille aktsiad on avalikult noteeritud NASDAQ OMX Helsingi börsi suurte ettevõtete nimekirjas. Elisa teenindab Põhjamaades ligikaudu kaht miljonit klienti. Eestis eelistatuim mobiilsideoperaator Elisa pakub oma klientidele laia valikut erinevaid mobiili- ja andmesideteenuseid. Vahendame läbi sidevõrkude inimestele elamusi ja parandame ettevõtete tootlikkust. Elisa keskendub eraklientidele ja ettevõtetele suunatud IKT- ja võrguteenuste arendamisele. Elisa ja juhtiv globaalne mobiilsideoperaator Vodafone on sõlminud laiaulatusliku koostöölepingu, mille kohaselt pakuvad ühisteenuseid 40 erinevas riigis. Elisa Eesti AS käive oli 2015. aastal 95,4 miljonit eurot.