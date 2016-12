Hiidlaste üle visatakse Leigeri saabumise puhul nalja

Leiger teekond. Foto: TS Laevad

Hiiuleht kirjutab, Facebookis soovitakse hiidlastele juba õnne uue aluse liinile saabumise puhul.

"Keegi naljatas, et hiidlaste ootus on nii suur, et saar on juba kreenis, kuna kõik saareelanikud seisavad põhjakaldal ja vaatavad merele, et näha Leigri saabumist."

Sellest, kui tähtis uue laeva tulek hiidlaste jaoks on, annab aimu ka see, et näiteks Lauka põhikool korraldab 22. detsembril temaatilise jõulupeo “AHOI. Leigri kojutulek”, mille sisuks Leigri teekond Türgist koju, Hiiumaale.

Täna pärastlõunal jõuab Leiger Rohuküla sadamasse.