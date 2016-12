Kaebusega hiljaks jäädes võib tarbija kaotada oma õigused

Maret Valdner

Kui kauplejalt ostetud toode läheb katki, tuleb tarbijal pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks kinni pidada tähtaegadest. Vastasel juhul ei pruugi tarbijal olla õigus kauplejalt nõuda probleemi lahendamist.

Näiteks ostis tarbija kohvimasina ja paar kuud hiljem tekkisid masina töös tõrked. Kui masinale ei ole tekitatud mehaanilisi vigastusi ning seda on hooldatud ja kasutatud vastavalt kasutusjuhendile, võib tegemist olla tootmisvea või muu lepingutingimustele mittevastavusega. Selliste puuduste eest vastutab kauba müünud ettevõtja.

Tarbijal on oluline teada, et kui tootel olev viga on ilmnenud 2 aasta jooksul alates ostmisest, siis võib ta kasutada seadusest tulenevat pretensiooni esitamise õigust. Selline õigus kehtib nii uue kui ka kasutatud kauba puhul, kui ostjaks on eraisik ja müüjaks ettevõtja. Kui aga müüjaks on eraisik, kes ei tegele majandus- ja kutsetegevusega, on reeglid veidi erinevad.

Sageli võivad kaupleja või tootja poolt asjale antud müügigarantii tähtajad seadusest tulenevatest tähtaegadest erineda, kuid ei saa kunagi kitsendada tarbijale seadusega antud õiguseid. Näiteks kui ostetud kohvimasinale on tootja andnud 1-aastase tähtajaga müügigarantii, millega lubab puudusega toote 5 päeva jooksul asendada, saab tarbija ka pärast garantiiaja lõppu kasutada seadusest tulenevaid õigusi ning pöörduda tootel ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks kaupleja poole.

Kui tarbija on veendunud, et tegemist on tootmisveaga, on tal õigus probleemi lahendamiseks pöörduda esimesel võimalusel pretensiooniga müüja poole. Selleks on tarbijal aega maksimaalselt 2 kuud alates vea ilmnemisest. Kui see aeg on ületatud, siis võib tarbija kaotada seadusest tulenevad õigused nõuda müüjalt vea kõrvaldamist. Üksnes juhul, kui teatamisega hilinemine on mõistlikult vabandatav, saab tarbija nõuda hinna alandamist või kahju hüvitamist, seda tingimusel, et müüja puuduse eest vastutab. Kauplejal on tarbija pretensioonile aega vastata 15 päeva.

Oluline on teada, et kui asja ostust on puuduse ilmnemisel möödunud rohkem kui 6 kuud ja müüja leiab, et ta ei vastuta vea eest, siis tuleb tarbijal endal vea tekkepõhjuseid tõendada vastava eriala spetsialisti juures. Esimese kuue kuu jooksul ilmnenus puuduste tekkepõhjused tuleb aga välja selgitada müüjal ning kanda selleks tehtud kulud.

Sarnaselt kauba müügiga kehtivad samasugused pretensiooni esitamise tähtajad ka töövõtulepingu puhul. Näiteks kui tarbija tellib kauplejalt kohvimasina vigastuse paranduse tasulise tööna (kuna masin sai näiteks kukkudes vigastada) ning 2 aasta jooksul ilmneb, et töö ei teostatud kvaliteetselt, on tarbijal õigus teatada sellest ettevõtjale 2 kuud pärast puudusest teadasaamist.

On igati arusaadav, et taolised probleemid võivad tarbijas pahameelt tekitada, ent lahendusi tuleb esmalt otsida koos kauplejaga. Seadus on mõlemale osapoolele võimaldanud piisavalt aega, et teha oma pöördumine, vastus või lahenduse pakkumine. Praktikas lahenevad probleemid positiivselt eelkõige siis, kui nii tarbija kui kaupleja on hoolsad oma õiguste ja kohustuste osas ning lahendustele meelestatud.

Maret Valdner

tarbijakaitseameti tarbijate teenindustalituse jurist