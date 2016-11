Laulupeomaakonna igati austav tiitel kuulub Läänemaale

Eestirootslaste laulupidu Haapsalus. Foto: Arvo Tarmula

Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse analüüsist selgub, et Läänemaal on laulu- ja tantsupeoga seotud iga kümnes elanik, kirjutas Maaleht.

Eriti hinnas on Läänemaal rahvatants, sellega tegeleb 4% maakonna elanikest. Kui maakonnas on tublid tantsujuhid, on ka palju tantsuharrastajaid. Kuigi laulupeorongkäikude põhjal võib jääda petlik mulje, nagu oleks nii koorilaulu- kui rahvatantsuharrastus Eesti suurim just Tallinnas ja Harjumaal. Kindlasti asetavad Tallinna ja selle ümbruse ning Ida-Virumaa tabeli lõppu mitte-eestlased, kelle jaoks, näib, pole laulu- ja tantsuharrastus nii oluline kui eestlastele.

ERRS on kokku löönud ka maakondade edetabeli rahvamuusikaharrastuse kohta. Eesti tipus on Rapla maakond.