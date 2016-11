Jõõdre küla veevarustuse hooldustööd

Haapsalu Veevärk AS teatab, et parema veekvaliteedi tagamiseks on neljapäeval, 1. detsembril ja reedel, 2. detsembril Jõõdre külas Ridala vallas hooldustööd.

Nimetatud kuupäevadel võib esineda häireid Jõõdre küla veevarustuses.

Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust.

Haapsalu Veevärk AS