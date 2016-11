Greencube plaanib kriisipiirkondadesse kärgmaju (4)

Urmas Lauri

Läänemalt on Ajujahi parema saja idee hulgas konkureerimas ka Kõmsil ja Lihulas väikemaju tootev Greencube. Firma soovib hakata tootma kokkupandavaid hooned kriisipiirkondadesse.

Greencube'i omanik Henri Bekmann ütles, et kokkupandavate nn legomajade mõte on tal peas tiksunud juba ammu. „Idee oli mul juba enne Greencube’i,“ ütles minimajadega läbi lüüa üritav Bekmann. „Praegu on sobilik aeg seda ellu viima hakata, sest kriisipiirkonnad on Itaalia maavärina tõttu Eestile üsna lähedale nihkunud.“

Bekmann unistab majast, mille suudaks kokku panna igaüks. „Tuleks lahendada nii, et kaks meest saaksid kruvikeerajaga selle kokku monteerida,“ ütles Bekmann. „Kõige lihtsam oleks maja konstruktsiooni lahendada, kasutades ristkihtpuidust (CLT – inglise keeles cross laminated timber) plaate.“ Bekmann teadis rääkida, et CLTst tehakse suuri maju, aga keegi pole nn legomaja neist veel teinud.

Greencube'i minimajad on 20 ruutmeetrised, sama suur peaks Bekmanni sõnul olema ka kokkupandav legomaja. Legomaja peaks olema hinnalt soodne, võimaldama kodu kaotanule hädapärase elamispinna. Kui hädasolijal on uus elamine valmis ehitatud, saab nn legomaja edasiseks kasvõi saunaks kohandada.

Ajujahil osalemisega loodab Bekmann saada oskusteavet.

„Ajujahil tekiks sünergia, annaks sellele asjale käigu sisse. Selleks mul jõudu esialgu pole,“ tunnistas Bekmann.

"Ajujaht TOP 100 on viinud meid tootearenduses sammukese lähemale lõpptootele. Ideid on mitmeid, ent esialgu teostame ühe konkreetse majamudeli," teatas Greencube oma sotsiaalmeediapostituses. "Ristkihtpuidust valmistatud korrapärane püstprismamaja kriisipiirkondadesse."

