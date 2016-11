Rahvusvahelise hiite fotovõistluse võitis pilt Vormsi Suurallikast

Toimetanud Urmas Lauri

„Neitsite juuksed“. Foto: Epp Libe

Tänavu üheksandat korda toimunud rahvusvahelise hiite kuva- ehk fotovõistluse 1300 euro suuruse peaauhinna võitis harrastusfotograaf Epp Libe tehtud pilt Vormsi Suurallikast. Muinasjutulisel pildil on jäädvustatud vetikaisse mähkunud ohvriallikas, mis kutsub süüvima pühapaikade saladustesse.

Hõimurahvaste 300 eurose auhinna sai Udmurdimaa pühapaikade uurija Vladimir Kapitonovi kuva „Püha hiis Keremet vös". Võidupildil on vana hiiemänd ja palvekoda kuala, kus toimuvad praegugi pühad talitused.

Noorte 200 eurose peaauhinna pälvis Saaremaa Valjala koolis õppiv ja õpetaja Ester Vaiksaare juhendatud 14aastane Eev a Helga Kupits Väkra hiies tehtud pildiga “Kolm õde”.

Kokku antakse välja 20 auhinda, mille hulgas on ajaloolise Võromaa, Virumaa, Mulgimaa, saarte, Muinsuskaitseameti jm eriauhinnad. Lisaks rahalistele auhindadele jagatakse välja ratsaretk, suitsusauna külastus, Viru Folgi, Roheliste Rattaretke ja erinevate kursuste vabapääsmeid, raamatuid jpm.

Võidukuva autor Epp Libe õpib Eesti Maaülikoolis loodusturismi, külastab pühapaiku sageli, kuid kuvavõistluse avastas juhuslikult:

„Olen teadlik, et hiiepaiku soovitakse säilitada, kuid fotovõistluseni jõudsin juhuslikult, Salevere matkarada külastades, kuulutust silmates. Olime just suundumas Ohvriallikale. Külastan tihti erinevaid hiie- ja pühapaiku. Leian neis tugevaima ja kõige müstilisema sideme meie loodusega. Võidufoto on minu jaoks samuti eriline. See taasloob need emotsioonid, mida kohapeal tundsin ja toob judinad ihusse. Ma pole varem midagi niisugust tundnud.“

Võistlusel osales enam kui 700 pilti 170 autorilt. Noorim osavõtja on 4 ja vanim 82 aastane ning tase ulatub algajatest maailma tippudeni. Fotodel on jäädvustatud 31 riigi pühapaigad Euroopast, Aasiast, Aafrikast, Austraaliast ning Põhja- ja Lõuna-Aameerikast. Hõimurahvastest on esindatud saami, soome, ersa, handi, ingeri, karjala, komi, mari, udmurdi, vepsa ja seto pühapaigad. Enamik osavõtjaid on siiski Eestist ning pilte on kõigist maakondadest. Kuvavõistluse patroon on ERMi direktor Tõnis Lukas.

Kuvasid hindasid loodusfotograaf Arne Ader, ajakirjanik Helen Arusoo, kunstnik Elo Liiv ja etnoloog Svetlana Karm ERMist.

Võistluse paremikku tutvustatakse ja võitjaid autasustatakse Hiie väe tunnustamise sündmusel 3. detsembril algusega kl 13 Tartus.

Vormsi Suurallikas ehk ohvriallikas

Suvel Vormsil elades ja RMK alluvuses töötades, tegin vahel uiteretki, avastamaks saart. Matkasin parasjagu paljajalu Saxby poole kui sattusin teel suurallika poole. Ühes minuga vaid seikluskaamera, kuid müstilisuse jäädvustamise soov nii suur, et pidin kaamerast parima välja punnima. Aime Piirsalu, kogenud suvevormsilane ja endine kohaliku kooli direktor, teadis mulle rääkida legendi selle allika kohta. Kunagi olevat siin naisi ohverdatud, mistõttu allikavees vohavad rohelised vetikad niitjaid neitsite juukseid meenutavad. See paik võlub oma müstilisusega ning samas mõjub ka kõhedusttekitavana. Vaat', et paneb ennast ohverdama…

Epp Libe, juuli 2015

