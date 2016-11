Teehooldajad: Läänemaa teed on talvised, kuid siiski sõidetavad

Urmas Lauri

Pidevat lumesadu Läänemaal lubab ilmateenistus veel vähemalt homse hilisõhtuni. Läänemaa riigimaanteed ja vallateed on talvised, kuid siiski sõidetavad, koolibussid on saanud suuremate takistusteta liikuda.

Täna hommikul oli Läänemaal kõige rohkem lund Virtsus.

„Virtsu kandis on palju lund,” nentis Läänemaa riigimaanteid hooldava Leonhard Weiss Viater Ehituse teemeister Tarvo Kuldkepp ja lisas, et riigiteedel praegu lume tõttu probleeme ei ole.

Täna hommikul oli Saaremaa idaosas lund 20 cm, Virtsus 10, Lääne-Nigulas 8 cm.

„Lund sajab, sahad on teel,“ ütles maanteeameti Lääne regiooni hooldeosakonna peaspetsialist Tiit Ruut, kes oli ka ise riigiteedele tiiru peale teinud. „Minu tiiru peal midagi hullu ei ole. Lumesajus pidevalt nõutavat taset tagada ei saa.“ Libeduse kohta on Ruut teateid saanud Ääsmäe-Haapsalu maanteelt.

Teede talihooldusel on Ruudu sõnul praegu põhirõhk põhiteedel. „Ääsmäe-Haapsalu, Risti-Virtsu,“ loetles Ruut. Pingereas järgmised on tugiteed: Haapsalu-Laiküla ning Keila-Rannaküla maantee.

„Kolmapäevast äkki jääb järgi,“ vahendas Ruut ilmaennustuses lumesaju kohta ennustatut.

Hanila abivallavanema Martin Tee sõnul sealkandis lume tõttu probleeme ei ole. „Valla masinad lükkasid teed lahti, erilist tuisku ei paista, kaebusi pole,“ võttis Tee Hanila valla teede olukorra kokku, lisades: „Lumi on hästi kerge, liiklemist ei takista.“

„Seis on selline, et justnagu talv oleks käes,“ nentis Lihula valla majandusjuht Rein Kruusmaa, kes oli teede olukorra kontrollimisega jõudnud Vanamõisa kanti. „Talv on talv, pole kellelegi midagi ette heita.“

„Suures plaanis oleme hästi hakkama saanud. Väga täbaraid kohti pole olnud,“ ütles Kruusmaa. „Tuisk on see, mis murekuliks teeb.“

Kruusmaa sõnul on Lihula valla suurim mure see, et vallasisesed riigiteed on kruusateed. „Kirikuküla kant on hästi hullus seisus, Metsküla, Saastna ots, Vanamõisa ots,“ loetles valla majandusjuht.

Pärastlõunal oli autoroolis ka Lääne-Nigula valla keskkonna- ja kommunaalnõunik Olev Peetris. „Olen teede peal, teen vallale tuuri peale,“ ütles Peetris. „Tuisanud kohti on, riburadapidi ajan traktoriste teid lükkama.“

Peetrise sõnul ei saa Nihka teel väiksema autoga enam läbi. „Tuisukohad sees, pudru ja lund on peal,“ kirjeldas Peetris olukorda. Päris hulluks pole olukord teedel siiski muutunud, sest praegune lumi on kerge.

Täbarat olukorda pole teemeister Tarvo Kuldkepi sõnul Läänemaa riigiteedel praegu kuskil.

„Masinad on terved praegu, see on tähtsaim,“ ütles Kuldkepp. „Osad ringidest on lõpetatud, minnakse juba uuele ringile.“

Lumesadu kestab Põhja-Läänemaal veel vähemalt kuni homse õhtupoolikuni. Lõuna-Läänemaal peab sadu öösel pausi, kuid hommikul hakkab ka seal uuesti lund sadama.

Riigi ilmateenistuse andmeil püsib maha sadanud lumi vähemalt järgmise nädala lõpuni. Järgmise nädala lõpu poole võib minna sulaks.

Riigiteede hooldus Läänemaal

Läänemaal ühispakkumusega teehoolduse riigihanke võitnud OÜ Warren Safety ja AS Leonhard Weiss Viater Ehitus põhitugipunkt on Nissi vallas Ellamaal Kalda karjääris, teiseks Läänemaa teede tugipunktiks Läänemaa teehooldusel on Virtsu.

Läänemaa riigimaanteede hooldamiseks sõlmiti leping 1. veebruaril 2016 ning see kestab 30. septembrini 2021.

Riigimaanteid on OÜ-l Warren Safety ja AS-il Leonhard Weiss Viater Ehitus Läänemaal hooldada 770,5 kilomeetrit.

Teemeistri valvetelefon 511 1323.

Fotod: Arvo Tarmula