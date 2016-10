Kallimad päästekomandod on saartel (1)

Toimetanud Urmas Lauri

Päästeõppus Nõva Veskijärvel. Foto. Urmas Lauri

Päästeameti praegune rahastamismudel ei ole jätkusuutlik, näitab siseministeeriumi tellitud uuring. Juba lähematel aastatel tuleb päästjatel raha puudu ja riik peab otsustama, kas anda raha juurde või korraldada päästesüsteem ümber.

Uuringust selgub, et kõige kallimad komandod on saartel ja Lääne-Eestis.

Kõige kallim on ülal pidada Kihnu neljaliikmelist komandot. Ühe väljasõidu eest (neid oli saarel aastas kokku 30) tuli maksta 6833 eurot. Ruhnu üheliikmeline komando sõitis välja viiel korral, ühe väljasõidu hinnaks kujunes 6686 eurot. Vormsi kolmeliikmeline komando tegi aastas 45 väljasõitu, ühe väljasõidu hind oli 3616 eurot. Need kolm komandot on tabelis ilma pingereanumbrita.

Veidi kallim (3697 eurot) oli kümneliikmelise Nõva komando väljasõidu hind. Nõva komando tegi aastas 99 väljasõitu ning on pingereas esimene.

Edetabeli eesotsas on Käina ja Kärdla komando Hiiumaalt, Orissaare komando Saaremaalt ning Lihula komando. Risti komando on pingereas 33. kohal, Haapsalu 44. kohal. Kokku on reastatud 72 komandot.

Kõige kallimad komandod

(ühe väljasõidu hind eurodes 2015. aastal)