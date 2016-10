Reportaaž: laevad sõidavad nii kuidas meri lubab

Urmas Lauri

TS Laevad saavutas kokkuleppe SLK-ga parvlaeva Kõrgelaid prahtimiseks. Meeskond on alustanud ettevalmistustega, et õhtupoolikul liinile asuda.

Kella poole üheteiskümne paiku on Rohuküla sadama ooteplats autosid täis.

Kell 9.05 teatatakse TS Laevade veebilehele ilmunud postituses, et parvlaevaliiklus Hiiumaa liinil on madala meretaseme tõttu häiritud. Parvlaev Harilaid teenindab liini vabagraafikus. Harilaid väljus Rohukülast kell 8.25, järgmine eeldatav väljumine Heltermaalt kell 10.15.

„TS Laevad loodab päeva peale lisada liinile ka parvlaeva Kõrgelaid,“ teatab liinil toimetav firma.

Oktoobri algusest saati Rohukülas kai ääres passinud Kõrgelaiul on märgata sebimist. Peatsest mereleminekust ei oska laeva juures tegutsevad mehed midagi kosta.

„Meie remondime,“ kostis üks töömees. Midagi on ta sellestki kuulnud, et TS Laevad tahab Kõrgelaidu Hiiumaa liinile abiks rentida. „Ei usu, et enne esmaspäeva midagi juhtub,“ rehmas mees käega.

Pärastlõunal teatas TS Laevad et Saaremaa Laevakompaniiga on parvlaeva Kõrgelaid prahtimiseks käed löödud. Meeskond on alustanud ettevalmistustega, et õhtupoolikul liinile asuda.

Kõrgelaiust on räägitud juba kaks nädalat

7. oktoobril kirjutas Lääne Elu, et Leedo pakkus Hiiumaa liinile abiks parvlaeva Kõrgelaid, TS Laevad kõhklevad. „Saaremaa laevaärimees Vjatšeslav Leedo pakkus kolmapäeval, kui suured parvlaevad madala veetaseme tõttu enam Hiiumaa liinil sõita ei saanud, appi Rohukülas kai ääres seisvat parvlaeva Kõrgelaid,“ teatas Lääne Elu toona.

Liinil toimetav TS Laevad sel hetkel Leedoga kaupa ei teinud. TS Laevade juht Kaido Padar ütles Lääne Elule, et laevafirma planeerib oma tegevust muutuvates ilmaoludes tunni kaupa. „Elame praegu tund korraga,“ ütles Padar. „Võib-olla pöördume selle juurde [Saaremaa Laevakompaniilt parvlaeva Kõrgelaid prahtimise] tagasi.“

Saaremaa Laevakompanii juhatuse esimees Tõnis Rihvk ütles, et nad tegid 5. oktoobril, kui merevee madal tase oli suured laevad kai äärde jätnud TS Laevadele ettepaneku, et kai ääres seisev Kõrgelaid võiks oma sõsarlaevale Harilaiule hiidlaste vedamiseks appi minna. „Meeskond oleks valmis Kõrgelaiuga paari tunni jooksul liinile sõitma,“ kinnitas Rihvk. Tookord TS Laevad Kõrgelaiu prahtimist vajalikuks ei pidanud.

Veetaseme tõus lubas Regula merele

Kell 9.24 teatatakse TS Laevade veebilehel, et soodsat merevee taset ära kasutades väljub parvlaev Regula Heltermaalt orienteeruvalt kell 10.00. Regula edasised reisid otsustab kapten jooksvalt.

Kell 10:20 teatatakse, et Regula väljus Heltermaalt kell 9.45, Harilaid tema järel kell 10.10. Maha jäi 103 liinimeetrit sõidukeid. Eeldatav Harilaiu väljumine Rohukülast orienteeruvalt kell 12.00. Regula edasised reisid otsustab kapten jooksvalt.

Ooteplatsile lisandub tasahilju sõidukeid.

Hiidlane Raivo loodab, et saab keskpäevase laevaga koju. „Riigifirma soovitab, et ärgi hiidlased praeguseks reise palaanigu, passigu kodus. Ega me ju suvitamas käi, igaüks sõidab ju sellepärast, et on vaja,“ toriseb mees.

Rukkirahu tagant paistab Regula. Need, kes on autoga Hiiumaale sõitmisest loobunud, uudistavad sadamakohviku aknast, millise kai juurde Regula silduda kavatseb. Ooteplatsi juures oleva kai on hõivanud St. Ola, kellele on vesi kurseerimiseks pragu liialt madal. Seega on Regulat oodata kaugema kai juures, otsustavad jalamehed.

Platsil ootavad autojuhid sätivad end rooli taha.

„Kell üheksa tulin sappa, loodan keskpäevasele praamile saada,“ ütles suvehiidlane Harle ja lisas kõhklevalt: „Kui saan…“. Harle on sõiduautodereas teisel positsioonil.

Kas ja millal laevad sõidavad, selle kohta on Harle infot saanud laevafirma veebilehelt. Tõsi, teated tulevad nii viimasel hetkel, et kaugemalt saarele sõita soovijad ei jõuaks nii kiiresti sadamasse. Aga mis teha, olud muutuvad praegu nii kiiresti, arutles suvehiidlane.

Mees nentis, et sellist sõidutõrget pole ta paarikümne aasta jooksul, mil ta Hiiumaal käinud on, varem kogenud.

Regula on otsad kinnitanud ning laeva kõhust paiskub autodevoog teele. Kohe asutakse uut lasti peale pakkima. Harlel vedas, sest esimese hooga pannakse Regulale sõiduautod.

Pilgeni täis Regulat ei tuubita, suuremad kaubaautod jäävad mõni minut hiljem sildunud Harilaiule.

Neli veoautot ning mõned sõiduautod veab Hiiumaale kohe Regula kiiluvees merele suundunud Harilaid.

Plats on hetkeks autodest tühi

Laevafirma veebilehel teatatakse, et Regula väljumise Heltermaalt otsustab kapten jooksvalt. Harilaid väljub Heltermaalt orienteeruvalt kell 14.00.

Merevee tase on keskpäevaks mõne sentimeetri võrra tõusnud, kuid ennustuse kohaselt langeb tase kella viieks õhtul taas tasemeni, kus Regula enam merele minna ei saa.

Ees ootab keeruline nädalavahetus, sest veetaseme tõusu pole ette näha.

Fotod: Urmas Lauri