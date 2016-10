Politsei: sõiduki klaasid tuleb hoida jääst ja lumest puhtana hoida

Foto on illustratiivne. Foto: arhiiv

12. oktoobril juhtus Haapsalus liiklusõnnetus, mille põhjustas sõidukijuht, kes oli jätnud oma sõiduki aknad jääst korralikult puhastamata. Olematu vaatevälja tõttu ei märganud juht teist lähenevat sõidukit ning sõitis sellele otsa. Inimesed õnnetuses vigastada ei saanud, kuid mõlemad sõidukid said tugevaid kahjustusi.

Haapsalu politseijaoskonna piirkonnavanema Meelis Laurmanni sõnul on lähenevate talvekülmadega väga tähtis hoida sõiduki aknaklaasid jääst ja lumest puhtad. „Võimatu on tagada enda ja teiste liiklejate turvalisust, kui liikuva sõiduki juht ei näe enda ümber toimuvat,“ selgitas ta.

„Seadusest tulenevalt peab sõidukijuht enne sõidu alustamist veenduma, et tema vaateväljas ei oleks midagi sellist, mis takistaks nähtavust. Enne sõitma asumist peab sõidukiklaasid jääst ja lumest puhastama,“ lisas Laurmann.

„Panen kõigile sõidukijuhtidele südamele, et lisaks sellele tuleb läheneval talveperioodil jälgida, et sõiduk saaks ka lumest korralikult puhastada. Väga ohtlikud on olukorrad, kus eessõitva sõiduki küljest kukkuvad lumeräitsakad taga liikuvale sõidukile esiklaasile maanduvad. Kutsun üles kõiki sõidukijuhte hoolima ja teiste liiklejatega arvestama,“ sõnas Laurmann.