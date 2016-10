Kinnisvaraekspert: kodualuse maa maksustamine on õiglane ja selle peaks taastama

Toimetanud Urmas Lauri



Foto: Urmas Lauri

1Partner Kinnisvara tegevdirektori Martin Vahteri sõnul jäi presidendivalimistest kõlama Siim Kallase idee taastada kinnisvara- või maamaks, mis on teistest maksudest õiglasemad ja selle arvelt võiks vähendada muid koormisi.

Martin Vahteri kinnitusel on maamaks lihtsalt kohandatav ja ka õiglane. “Kinnisvaramaks on keerulisem, sest sellega peaks hakkama maju hindama, mis on suur ja subjektiivne töö. Asukoha- ja ruutmeetripõhine maamaks on selgelt arusaadav ning mõõdetav ja selle arvelt võiks teisi makse vähendada,” rääkis Vahter.

“Eesti kinnisvarasektor on mõistlikult maksustatud. Meil pole luksus- ega kinnisvaramakse. Eesti notaritasud ja riigilõivud on võrdlemisi madalad. Mujal Euroopas võivad tehingukulud moodustada kümme protsenti tehingu väärtusest, mis tuleb koheselt riigile tasuda.”

Martin Vahteri sõnul oli kodualuse maamaksu kaotamine läbimõtlemata populism. “Tegelikult kaasnevad omavalitsusele iga krundiga pidevad kulud ning need sõltuvad maatüki suurusest. Tänavaid peab hooldama, kanalisatsiooni ja valgustust on vaja üleval pidada. Sellel peaks olema selgem katteallikas. Näiteks Tallinna linn kulutab ühe Lasnamäe kortermaja elaniku kohata kõvasti vähem raha teede hooldusele ja transpordile kui ühe Nõmme elaniku kohta” ütles Vahter.

“Maamaksu määra sai kohalik omavalitsus muuta ja kui mõni omavalitsus soovis, siis sai ka selle nulliks muuta. Samuti sai teha erisusi pensionäridele ja vähekindlustatutele. Praegu sõitis riik omavalitsustest üle ja keelustas suhteliselt mõistliku eelarvevahendi. Minule kui Nõmme elanikule loomulikult meeldib vähem makse maksta, samas saan ka aru, et see on ebaõiglane lasnamäelaste suhtes.”

Martin Vahteri sõnul ei peaks maksustama jõukaks saamist, küll aga rikkaks olemist. “Näiteks automaks tabaks kõiki ühtlaselt valusalt ja mõjuks majandusele pidurdavalt. Samas enam kui üle 150-kilovatise võimsusega autode erimaksu võiks suunata kasvõi roheliste tehnoloogiate arendamisse,” ütles Vahter.