Leht: Leiger ei jõua 1. jaanuariks liinile

Leiger ei jõua 1. jaanuariks liinile

BNS



Parvlaev Leiger Türgi laevatehases. Foto: TS Laevad

Eesti Päevalehe andmetel võib TS Laevad OÜ esimese uue parvlaeva Leiger üleandmine Türgi tehases toimuda kõige varasemalt 15. detsembril, mis juhul ei jõuaks Leiger 1. jaanuariks liinile.

“On teada, et Türgist Sefine laevatehasest sõidab laev Eestisse 21 päeva. Järelikult jõuab Leiger selle plaani järgi kohale 5. jaanuariks ega saa olla liinil 1. jaanuaril, kui asenduslaeva leping lõppeb,” kirjutab leht.

Hetkel rendib TS Laevad Saaremaa Laevakompaniilt kolme asenduslaeva – Hiiumaa, St. Ola ja Harilaid. Päevalehe hinnangul jääks alates 1. jaanuarist nii Virtsu-Kuivastu kui Rohuküla-Heltermaa liinile sõitma ainult üks laev, vastavalt parvlaevad Hiiumaa ning Regula. Hiiumaa liini teenindava St. Ola lepingut on lehe sõnul võimalik pikendada vaid novembri lõpuni, Harilaiu rendileping on sõlmitud oktoobri lõpuni.

“Kõige pikem on Muhu ja mandri vahel sõitva Ionase leping, mis on sõlmitud kaheks kuuks võimalusega pikendada seda ka detsembriks. Ionasel puudub aga jääklass, mistõttu võib külmema talve korral selle jaanuaris ja veebruaris kasutamine raskendatud olla,” kirjutab leht.

Septembri lõpus kirjutas BNS, et ükski TS Laevade uutest parvlaevadest ei jõua oktoobri jooksul liinile, kuna Leigeri üleandmine venib. Sadama turundus- ja kommunikatsioonijuhi Sirle Arro sõnul tegi Türgi Sefine laevatehas endiselt ettevalmistusi, et Leiger üle anda. “Kahjuks võib ilmselt küll juba arvata, et oktoobris laev liinile ei jõua, kuna vastuvõtmist veel ei ole toimunud,” ütles Arro BNS-ile.

“Pärast vastuvõtmist kuluks laevatehases mõned päevad ärasõidu formaalsusteks, laeva Türgist Eestisse tulemine võtab orienteeruvalt 3 nädalat, aga kuna on tegemist sügisilmadega, siis võivad need olla ettearvamatud ja sõiduaeg ka halvemal juhul pikeneda,” rääkis Arro, lisades, et aega läheb ka Eestis enne, kui laev liinile saab asuda.