Laupäeval saab Lihulas näha head kreeka-rooma maadlust

Janar Sõber

1. oktoobril korraldab raskejõustikuklubi Leola Lihula gümnaasiumi spordihoones kuuendat korda kreeka-rooma maadluse mälestusvõistlused Gustav Vahari auks.

Võistlus on kasvanud aastatega suuremaks ja toimub kahel maadlusmatil. Võistluse sihtgrupis on noormaadlejad vanuses 2004. aastal sündinud ja nooremad, 2001. ja 1999. aastal sündinud ja nooremad. Kahes viimases vanuses toimuvad ka Eesti meistrivõistlused ja sarnaste tingimustega võistlustel osalemine on heaks õppimise kohaks.

Kokku on oodata üle 100 osaleja, tänaseks on end ülesandnud Kehtna, Pärnu, Kohtla-Järve, Tapa, Valga ja isegi Lätlased tulevad 10 poisiga.

Lisaks oma võimete võrdlemisele eakaaslastega on võistluse eesmärk mälestada esimest Läänemaalt pärit maailmameistrit Gustav Vaharit.

Gustav Vahar sündis 11. oktoobril 1879 Lihula vallas. 1903. aastal astus ta Georg Lurichi truppi ja hakkas elukutseliseks maadlejaks. 1907. a tuli ta Lissabonis elukutseliste maadlejate seas maailmameistriks. Lurichi truppi kuulus ta üle 11 aasta.

Võistlus saab toimuma tänu Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi, Lihula valla ja Lihula tarbijate ühistu toele.

Lisainfot saab klubi veebilehelt.