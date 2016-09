Küsitlus: populaarseim partei on Keskerakond

BNS



Keskerakonna juhtfiguurid Jaanus Karilaid (vasakult) ja Jüri Ratas tänavu veebruaris Haapsalus. Foto: Arvo Tarmula

Septembris on populaarseimad parteid Keskerakond ja Reformierakond, samas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) ja Vabaerakonna toetus langeb, selgub ERR-i tellitud ja Turu-uuringute AS-i läbiviidud küsitlusest.

Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks oma hääle EKRE-le 10 protsenti ning Vabaerakonnale üheksa protsenti valijatest. Kuu varem oli EKRE-l toetajaid 13 protsenti ning Vabaerakonnal 10 protsenti. Septembrikuised toetusnumbrid on mõlemale erakonnale aasta madalaimad.

Erakondade populaarsusedetabeli tipus on jätkuvalt Keskerakond ja Reformierakond, kel mõlemal õnnestus kuu varasemaga võrreldes oma toetust tõsta. Keskerakonda toetas septembris 26 protsenti valijatest ehk augustisga võrreldes on toetus kasvanud kaks protsendipunkti, Reformierakonda toetas septembris 25 protsenti vastanutest, samas kui augustis oli see näitaja 23 protsenti.

Reformierakonna 25-protsendine toetus on ka erakonnale aasta kõrgeim näitaja, mida võib seletada presidendivalimiste kampaania positiivse mõjuga, kus Reformierakonnaga seotud kandidaatidel oli rahva silmis suurim toetus.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus oli septembris 12 protsenti, mis on küll kolme protsendipunkti võrra madalam kui augustis, aga samal tasemel, mis erakonna toetus olnud enamuse aasta jooksul – 12-13 protsenti.

IRL-i toetas septembris seitse protsenti valijatest, augustis oli nende toetus Turu-uuringute küsitluses viis protsenti. IRL-i toetus on olnud aasta jooksul 5-7 protsenti vahel.

Parlamendivälistest erakondadest kogusid Eestimaa Rohelised ühe protsendi toetust.

Ehkki Keskerakonna toetus on endiselt kõrge, tõi kahe teise opositsioonipartei toetuse langus kaasa olukorra, kus valitsuskoalitsiooni ja opositsioonierakondade summaarsete toetuste vahe on muutunud minimaalseks. Kui valitsusliidu erakondi toetas septembris 44 protsenti, siis opositsiooniparteisid 45 protsenti.

Turu-uuringute AS küsitles 6.-20. septembrini 1000 inimest näost-näkku meetodil nende kodudes üle Eesti. Erakondade toetusnumbrite esitamisel on eemaldatud nende vastajate osakaal, kes ei osanud oma eelistust öelda, mis muudab küsitlustulemused võrreldavaks riigikogu valimiste olukorraga.