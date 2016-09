Hanila valijamees: halenaljakas, et viie seast ei leitud presidenti (10)

Kaie Ilves

Olavi Vainu. Arhiiv

Hanila valijamees Olavi Vainu hääletas presidendivalimiste esimeses voorus Marina Kaljuranna poolt, põhjendades seda eelkõige sellega, et Kaljurannal oli väga suur rahva toetus.

„Ma ei läinud valima presidenti endale ega Hanila vallale, vaid Eesti rahvale,” ütles Vainu.

Selle, kellele ta teises voorus hääle andis, jättis Vainu enda teada. „See oli minu isiklik eelistus,” ütles Vainu.

Valimiskogust naasis Vainu segaste tunnetega.

„Ootamatu käik oli, et neli presidendikandidaati said nii võrdsed hääled. Seda poleks küll osanud arvata,” ütles Vainu.

Veidralt halenaljakaks pidas Vainu tõika, et valimiskogu ei suutnud viie kandidaadi seast presidenti valida.

„Oleks, et oleks olnud üks-kaks kandidaati, siis veel,” ütles Vainu. „Ju ta ikka on poliitiline kriis. Poliitikutel on, mille üle mõelda. Päris tsirkuseks ei pea asi kah kätte minema.”

Vainu sõnul põhjustas valimata jätmise see, et ei suudeta laiemat pilti näha.

„Iga erakond on omas kinni,” ütles Vainu. „Kui nüüd edasi mõelda, kas suudab riigikogu nädala ajaga uue kandidaadi leida,” arutles Vainu.

Vainu sõnul võiks Marina Kaljurand mõelda võimalusele uuesti kandideerida.

„Minul oleks hea meel,” ütles Vainu. „Olen mõelnud ka Ülle Madise sobivuse peale.”