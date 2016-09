Tasuta tennisetreeningud 6–10-aastastele lastele!

Tennisemäng on lõbus ja lihtne, kui sa servid, mängid ja skoorid kohe esimesest treeningust alates. Rahvusvahelise tenniseliidu kampaania „Play & Stay” keskendub hüüdlausele „Servi, mängi ja skoori” ning soovitusele, et lapsed ja algajad mängiksid tennist juba esimesest treeningust peale.

Alustavale tennisemängijale on treeningu nauditavus ülitähtis. Juba esimesel treeningul korraldatakse liikuvaid ja lõbusaid harjutusi, et laps ja algaja tennisist saaksid tunda mängu kõige võluvamat külge – servimist, mängimist ja skoorimist.

Rahvusvahelised spordiuuringud näitavad, et samal tasemel olevad harrastusmängijad jooksevad tund aega tennist mängides keskmiselt 2,5 kilomeetrit ja nende südame löögisagedus on 140–170 lööki minutis. Pole siis ka ime, et tennis on igale vanuserühmale parim spordiala end vormis ja terve hoida.

Eesti tennise liit koostöös tenniseklubide/koolidega korraldab tennisekuu üritused paljudes tennisekeskustes üle Eesti.

Tasuta saavad treenerite juhendusel mängida tennist

kõik 6–10aastased lapsed.

Haapsalus on võimalik kõigil lastel tulla tasuta tennisetrenni Haapsalu tennisehalli Lihula mnt 10 igal kolmapäeval kell 17 ja laupäeval kell 12. Treeninguid juhendavad Haapsalu tennisekooli treenerid.

Tule servi, mängi ja skoori!

Vello Kuhi

Haapsalu tennisekooli peatreener

vello@promenaad.ee