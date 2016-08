Valimiskogu koguneb presidenti valima 24. septembril Estonia kontserdisaalis

Toimetas Lemmi Kann

Riigikogu ei saanud presidendi valimisega hakkama. Foto: arhiiv

Riigikogu esimees Eiki Nestor kutsus vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele ja Vabariigi Presidendi valimise seadusele presidendi valimiseks kokku valimiskogu Estonia kontserdisaali 24. septembril kell 12.

Reformierakond on teatanud, et esitab valimiskogus Siim Kallase kandidatuuri. Isamaa ja Res Publica Liit on koondunud Allar Jõksi taha, Keskerakond on kinnitanud, et toetab kuni lõpuni Mailis Repsi. Riigikogus toetasid sotsiaaldemokraadid alguses oma kandidaati Eiki Nestorit ning teises ja kolmandas voorus Siim Kallast.

Valimiskogus võivad esile kerkida ka täiendavad kandidaadid. Selleks peab kandidaat olema esitatud vähemalt 21 valimiskogu liikme poolt.

Presidendi valimine jõuab valimiskogu kätte, kuna riigikogu ei suutnud esmaspäeval ja teisipäeval kolmes voorus riigipead ära valida.