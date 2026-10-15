Kevin Uspenski sai U23 MMil pronksi

Lääne Elu

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130kg GR - Kevin Uspenski (EST)
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Kevin Uspenski pronksimatši võites. Foto: United World Wrestling

Kevin Uspenski sai Ameerika Ühendriikides Las Vegases peetavatel Kreeka-Rooma maadluse U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel kuni 130 kg kaalukategoorias pronksmedali teatas Eesti maadlusliit.

Poolfinaalis pidi Kevin Uspenski tunnistama hiinlase Wenhao Jiang 9:1 paremust, aga pronksimatšis võitis Uspenski ungarlast Laszlo Darabost punktiseisuga 4:1.

Jiang, kes alistas poolfinaalis Uspenski, tuli maailmameistriks.

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