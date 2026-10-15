Kevin Uspenski sai U23 MMil pronksi

Kuula artiklit, minutit ja sekundit
0:00 / :
Kevin Uspenski sai Ameerika Ühendriikides Las Vegases peetavatel Kreeka-Rooma maadluse U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlustel kuni 130 kg kaalukategoorias pronksmedali teatas Eesti maadlusliit.
Poolfinaalis pidi Kevin Uspenski tunnistama hiinlase Wenhao Jiang 9:1 paremust, aga pronksimatšis võitis Uspenski ungarlast Laszlo Darabost punktiseisuga 4:1.
Jiang, kes alistas poolfinaalis Uspenski, tuli maailmameistriks.
Artikkel jätkub peale reklaami
Reklaam