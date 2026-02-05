Juhtkiri: Vormsile ametlik jäätee

Veetase Väinameres on tänavu jõudnud lähedale 16 aasta tagusele rekordiliselt madalale tasemele. Nii tänavune kui ka toonane madalpunkt oli just keset talve, mis on ka loogiline – osa vett on jäätunud ja seetõttu on meres ka muidu vett vähem.

2010. aasta jäätunud Väinamerel ja tänavusel jäätunud Väinamerel on ent üks erinevus. Nimelt olid toona avatud jääteed, teiste seas Euroopa pikim jäätee Rohukülast Heltermaale. Seda teed pidas transpordiameti tollane eelkäija maanteeamet ametlikult lahti umbes kaks nädalat, kuid inimesed sõitsid mitteametlikult mõnevõrra kauem. Samuti olid toona avatud ametlikud jääteed teistele saartele ja Noarootsi. Nii et madal veetase häiris küll laevaliiklust, aga mitte inimeste liikumist saartelt mandrile ja tagasi.

Tänavu, kui riik oli otsustanud, et enam jääteedele raha ei kuluta, läks veetase püüdma 16 aasta tagust madaluse rekordit. Praegused keerukad olud laevaliikluses näitavad otseselt, kui rumal see jääteede arvelt kokkuhoiu plaan oli. Nüüd on