Vormsi vald korraldab kirjaliku enampakkumise Hullo külas Poe kinnistul (kinnistu nr 2951432, katastritunnus 90701:002:0391) asuva Kaupluse hoone osa (ehitisregistri kood 105012284) pindalaga 94.9 m² üürile andmise, kaupluse Vormsi Kaubamaja teenuse pakkumiseks viieks aastaks.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.02.2026 kell 23.00 (kaasa arvatud). Pakkumine esitada märkega „Enampakkumine Kauplus” allkirjastatult kas elektroonselt aadressile vv@vormsi.ee või kirjalikult kinnises ümbrikus Vormsi vallavalitsuse aadressile Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Lääne maakond, 91301.

Pakkumused avatakse 25. veebruar kell 11.00 Vormsi vallavalitsuses. Kõigil pakkujatel on soovi korral õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.

Dokumendid: https://vormsi.ee/enampakkumise-korraldamine-vallavara-kasutusse-andmiseks/