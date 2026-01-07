Lääne Elu paberleht neljapäeval, 8. jaanuaril

Esimene kommertsjaam lahkub FM-levist
Meediaettevõte Duo Media teatel lõpetab Kuku raadio FM-saatja 15. jaanuarist Haapsalus töö ning edaspidi saab Läänemaal seda jaama kuulata uue põlvkonna DAB+ ehk digiraadio levialas. Digiraadio kuulamiseks on inimestel aga vaja DAB+ võimekusega raadioaparaati.
Palivere poisid tegid lumekoristusfirma
Palivere kooli 7. klassi poisid Rasmus Roomet, Mauri Koppe, Riko Romet Koit ja Daniel Miku panid ettevõtlusõppe aines tööle minifirma Ilmataadid, et Paliveres ja Taeblas lumekoristusteenust pakkuda. „Kõik teevad mingeid müügiasju. Mõtlesime, et võime majade eest lund ajada. Et midagi füüsilist ja värskes õhus,” ütles minifirma juht Rasmus Roomet Lääne Elule.
Selja taha jäi kehv kinoaasta
Eelmisel aastal käis Haapsalu kinos üle 1600 külastaja vähem kui tunamullu, toimus 14 seanssi vähem ja linastus 11 filmi vähem. „Aasta kulges ebaühtlaselt,” ütles Haapsalu kino projektijuht Vendo Jugapuu. Tema sõnul koondus publik mullu selgelt üksikute hittfilmide ümber.