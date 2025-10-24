Lääne Elu paberleht laupäeval, 25. oktoobril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 46 sekundit 0:00 / 0:46

Uksetehas sai uue juhi

Oktoobrist on Haapsalu uksetehase uus juht Erkki Ehand, kes soovib ettevõtte senisest suuremaks kasvatada. Ehand ütles, et Haapsalu uksetehasel on tugev kuvand ja ettevõte on eestlaste seas populaarne. „Haapsalu uksetehas on olnud stabiilne, aga sel on ka tohutu potentsiaal,” ütles Ehand.

TuviMäruliHärrad – kaks karmoškat ja paras ports huumorit

Omapärase esinejanime TuviMäruliHärrad taga peitub kaks noormeest – karmoškamängijad, 17aastane Marten Kaljas ja temast aasta noorem Uku Suislep. Tänavu kevadel pärjati nad üleriiklikul noorte pärimusbändi konkursil noorema vanusegrupi laureaaditiitliga.