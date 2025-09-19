Lääne Elu paberleht laupäeval, 20. septembril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 48 sekundit
Amet algatas veekeskuse järelevalvemenetluse
Tarbijakaitse- ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) algatas menetluse, et kontrollida, kas Haapsalu veekeskus on nii halvas seisus, et võib olla külastajatele ohtlik. Ameti teatel tuleb ohukahtlusega hooneosade kasutamine eksperdi hinnanguni ajutiselt peatada.
Vaikselt alanud Haapsalu valimisdebatt muutus lõpuks vürtsikaks
Kolmapäeval Läänemaa invaühingu eestvedamisel korraldatud kohalike valimiste Haapsalu esinumbrite debatt näitas, et sel sügisel on õhus rohkesti elektrit.
Karl Kamarik saab tagasi vaadata tervele sajandile
Haapsalu omaaegne bussijuht Karl Kamarik tähistas 29. augustil oma 100. sünnipäeva. Lääne Elu käis tal külas.
