Lääne Elu paberleht teisipäeval, 16. septembril

Haapsalu läks reservide kallale

Haapsalu linnavalitsus on tänavu reservfondist rohkem raha kulutanud kui viimase kolme aastaga kokku. Linna finantsjuht põhjendas seda pingelise eelarvega, opositsiooni sõnul on linn end silmapaistvate tegevustega lihtsalt kinni tõmmanud.

Herilased lähevad vastu teisele esiliiga hooajale

Järgmisel nädalal Saku I liigas uut hooaega alustavad Haapsalu Herilased tahavad jääda kindlasti liigasse püsima ja ehk isegi eelmise hooajaga võrreldes oma kohta parandada.