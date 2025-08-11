Lääne Elu paberleht teisipäeval, 12. augustil

Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit
Lihula majatehas näeb tänavu kasvu
Möödunud aastal käivet kaotanud Lihula majatehas Greencube näeb ostjate huvi kasvu ja ootab paremat majandustulemust.
Poola suursaadik Artur Orzechowski avas reede õhtul Haapsalu raudteejaamas kuulsa raamatuillustraatori Joanna Concejo piltide näituse „M nagu meri”.
Valge Daami maleturniiri võitis Saksa suurmeister
Nädalavahetusel Haapsalu linnuse väikeses hoovis toimunud 4. rahvusvahelise Valge Daami kiirmaleturniiri võitis suurmeister Daniel Fridman Saksamaalt.
