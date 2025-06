Urmas Lüüs peab Laikmaaga kahekõnet

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 45

Reedel kunstnik Ants Laikmaa majamuuseumis avatud Urmas Lüüsi näitus „Kes aias, kes aias?” pole klassikaline näitus, sest Lüüsi looming on sobitatud Laikmaa elukeskkonda nii, et seda on esmapilgul isegi raske eristada.

Kas nikerdatud puust eri suuruses sõrmed rippumas või vitriinkapis on Laikmaa või Lüüsi looming? Või pealuu aknaalusel laual? Või laual reas seisvad väikesed pealuud meenutavad maskid klaaskuplite all? Või klaasi