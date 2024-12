Urmas Lüüs saab kunstnikupalga

Haapsalus kunstnikuteed alustanud Urmas Lüüs on üks viiest Eesti kunstnikust, kes hakkab 2027. aastani saama kunstnikupalka.

Lüüs töötab ehte, skulptuuri, installatsiooni, kirjutamise, muusika ja teatri vallas. Ta on õppinud sepakunsti ning loonud suuremõõtmelisi installatsioone ja lavastusi. Tema isiknäitused on sageli jutustava koega, luues ruumilisi keskkondi, kus justkui keegi on elanud, olnud ja käinud. Ruumidesse tekivad nihked, katkestused, võimatused, mis loovad poeetilise ja kujundliku tasandi. Lüüsi eriilmselisele loomingule on iseloomulik ka teatud õõv: näilise turvatunde all peituvad hoomatav, kuid sõnastamatu oht ning lagunemine. Lüüs ehitab maailmu ja kohe ka lammutab need.

Eesti kunstnike liidu komisjon määras 2025.-2027. kunstnikupalga saajateks lisaks Lüüsile Marten Esko, Laivi Suurvälja, Timo Tootsi ja Johanna Ulfsaki.

Kunstnikupalga eesmärk on võimaldada professionaalsete kunstnike pühendumist loomingulisele tegevusele ja panustada seeläbi Eesti kultuuri arengusse. Palga erinevuseks loomestipendiumitest on lisaks pikaajalisusele ka kaasnevad sotsiaalsed garantiid ja sellest tulenev suurem stabiilsus. Konkursi võitjatega sõlmib loomeliit lepingu vastavalt töölepingu seadusele. Palga suurus on 1,1-kordne kultuuritöötaja miinimumpalk. Kunstnikupalka annab Eesti Kunstnike Liit välja koostöös Eesti Kultuuriministeeriumiga.