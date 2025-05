Lääne Elu paberleht neljapäeval, 29. mail

Kuula artiklit, 1 minutit ja 3 sekundit 0:00 / 1:3

Ummistusoht ehmatas Haapsalu remondi sügisesse

Haapsalus remonditakse juulis jupiti Metsa ja veel teadmata ajal Posti tänavat – korduvalt edasi lükatud Lahe tänava teetööd algavad nüüd sügisel, sest muidu tekkis oht, et teeremondid tõkestavad pääsu vanalinna. Lahe tänava remont nihkub praeguste plaanide järgi septembri keskpaika. „Mina ei luba neil juulikuus teha: siis on Ameerika autod, džässifestival. See oleks mõeldamatu,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu.

Veinipidu kolib tagasi promenaadile

Laupäeval selguvad Haapsalu promenaadil 15. veinipeol parimad Itaalia päritolu veinid. Omal ajal promenaadil alguse saanud, kuid vahepeal Karja tänaval ja Haapsalu kultuurikeskuse ümbruses toimunud Itaalia veinipidu kolib tänavu tagasi promenaadile. Pidu korraldava Haapsalu kultuurikeskuse infojuhi Janne Silla sõnul on peo kese tantsupaviljoni juures pargis, mitte ümber kuursaali nagu varem. „Seal on rohkem ruumi,” ütles ta.