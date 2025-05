Kuula artiklit, 2 minutit ja 21 sekundit 0:00 / 2:21

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus algatas 07. mai 2025 korraldusega nr 420 „Detailplaneeringu algatamine (Krossi kinnistu, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn)“ Krossi kinnistu detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering).

Planeeringuala suurus on ligikaudu 5,83 ha. Planeeringuala hõlmab Krossi eraomandis olevat kinnistut katastritunnusega 18401:001:0327, mille sihtotstarve on 100% elamumaa ja pindala on 56686 m2 ning osaliselt (juurdepääsutee riba laiuselt) munitsipaalomandis olevat Neeme kinnistut katastritunnusega 18401:001:0129, pindalaga 1600 m2. Kinnistud on hoonestamata.

Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine üksik- ja kaksikelamukruntideks suurustega 800-1100 m², kaheks korter- või ridaelamukrundiks suurustega 1700-2000 m², üldkasutatava maa krundiks suurusega 1600 m² ning kaheks teemaa krundiks suurustega 9000 m2 Krossi kinnistul ja 1600 m² Neeme kinnistul. Kinnistu kavandatavad sihtotstarbed on 100% Elamumaa (üksik- ja kaksikelamud, 2 rida- või korterelamut, nende abihooned), 100% Üldkasutatav maa (laste mänguväljak, haljasala), 100% transpordimaa (teed ja tänavad, tehnorajatised ja -võrgud). Tegelik krundijaotus, sh elamukruntide arv ja suurused selguvad planeerimisprotsessis.

Planeeritavale krundile määratakse ehitusõigus, arhitektuursed tingimused hoonete püstitamiseks, krundi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, lahendatakse haljastuse- ja heakorrapõhimõtted ning määratakse liiklus- ja parkimiskorraldus.

Haapsalu Linnavalitsus toetab detailplaneeringu taotleja soovi muuta kinnistu kasutamise otstarvet ja rajada kinnistule elamukrundid. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haapsalu Linnavalitsus.

