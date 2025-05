Detailplaneeringu algatamine (Mõisapargi Uuemõisa alevik, Haapsalu linn)

Kuula artiklit, 2 minutit ja 38 sekundit 0:00 / 2:38

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et Haapsalu Linnavalitsus algatas 07. mai 2025 korraldusega nr 421 „Detailplaneeringu algatamine (Mõisapargi (Reketi tn 3, Reketi tn 3a, Masti tn 3), Uuemõisa alevik, Haapsalu linn)“ Mõisapargi detailplaneeringu.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 2,5 ha. Planeeringuala hõlmab eraomandis olevat Reketi tn 3 kinnistut, eraomandis olevat Reketi tn 3a kinnistut ning eraomandis olevat Masti tn 3 kinnistut. Ruumilise terviklahenduse täitmise eesmärgil on osaliselt planeeringualale kaasatud munitsipaalomandis olev Lossi tn 2 kinnistu, eraomandis olev Reketi tn 5 kinnistu, munitsipaalomandis olev Reketi tänav kinnistu, munitsipaalomandis olev Masti tänav kinnistu.

Detailplaneeringu eesmärk on pakkuda Haapsalu linnas atraktiivses asukohas tehnovõrkudega varustatud elamukrunte uute pereelamute rajamiseks. Planeeringuga moodustatakse ca 12 elamumaa krunti ühepereelamute ja nende juurde kuuluvate abihoonete rajamiseks. Planeeringu algatamisega tehakse ettepanek võõrandada linnale Reketi tn 3 maaüksusest riba kõrvalasuva mõisapargi liikumisteede tarbeks. Kinnistu kavandatavad sihtotstarbed on 100% elamumaa, 100% transpordimaa. Tegelik krundijaotus, sh elamukruntide arv ja suurused selguvad planeerimisprotsessis.

Planeeritavale krundile määratakse ehitusõigus, arhitektuursed tingimused hoonete püstitamiseks, krundi teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, lahendatakse haljastuse- ja heakorrapõhimõtted ning määratakse liiklus- ja parkimiskorraldus.

Haapsalu linna üldplaneering 2030+ kohaselt asuvad Reketi tn 3 ja Masti tn 3 kinnistud elamu maa-alal, mis on ette nähtud üksik-, kaksik- või ridaelamute ehitamiseks, Reketi tn 3a kinnistu asub transpordi maa-alal, kus on lubatud liiklemiseks, parkimiseks ja transpordiks vajalikud rajatised koos maa-alaga, mis on vajalik nende ohutuse tagamiseks ja rajatiste korrashoiuks. Koostatava detailplaneeringu eesmärk vastab Haapsalu linna üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavalitsus toetab detailplaneeringu taotleja soovi muuta kinnistu kasutamise otstarvet ja rajada kinnistule elamukrundid. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Haapsalu Linnavalitsus.

Haapsalu Linnavalitsus