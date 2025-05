Lugeja küsib: kas juurdepääs ehitusplatsile peab olema piiratud?

Kuula artiklit, 1 minutit ja 58 sekundit 0:00 / 1:58

Meie tänaval tehakse kanalisatsiooni renoveerimistöid ja selle tõttu on osa tänavast üles kaevatud. Juurdepääs kraavidele ei ole kuidagi piiratud ehk õues mängivad lapsed võivad sinna sisse kukkuda. Kraavide juures ei ole mingeid aedu ega märke, et tegemist on ohtliku alaga. Kas ehitustöid tohib nii teha, et kõik võivad ehitusplatsile sattuda?

Lühike vastus on, et ehitusplatsile ei tohi kõrvalised isikud pääseda. Selle eest peab vastutama nii ehitise omanik, kui ehitusettevõtja.

Selleks, et kõrvalised isikud ehitusplatsile ei pääseks, peab ehitusplatsi välispiir olema piirestatud või selgesti märgistatud. Oluline on teada, ehitusplats on igasugune maa- või veeala, kus tehakse ehitustöid – ka siis, kui need on lühiajalised. Õnnetus võib juhtuda igal hetkel ning ehitusplats peab olema piirestatud ka siis kui seal parasjagu tööd ei tehta, et keegi sellel ajal sinna kogemata ei satuks.

Kahjuks tuleb tõdeda, et selline probleem ei ole haruldane, selle kohta tehakse Tööinspektsioonile päris tihti vihjeid.

Selliste olukordade vältimiseks tuleb ehitustööde korraldajal läbi mõelda, kuidas ta tagab selle, et kõrvalised isikud ei pääseks ehitusplatsile. Kuna ehitusplatsil viibimine on ohtlik, on oluline mõelda läbi nii töötajate ohutus kui ka see, et ohtu ei satuks näiteks möödakäijad. Eriti oluline on see siis, kui töid tehakse aladel, kus liigub palju inimesi.

Lisaks ei tohi unustada ehitusplatsile tulevate külaliste ohutust – nende puhul tuleb näiteks läbi mõelda ja neile ka teada anda, kus tohib liikuda ning milliseid isikukaitsevahendeid tuleb kasutada. Selleks saab kasutada infotahvleid, kus on välja toodud, milliseid isikukaitsevahendeid peab ehitusplatsil kasutama ning liiklusskeemil saab ära määrata liikumisteed ning piirkonnad, kuhu külalised minna ei tohi. Ja loomulikult on oluline ka see, et objektil töötavad töötajad sekkuksid, kui näevad, et külaline viibib ohtlikus kohas või ei kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid.

Piret Kaljula

Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: