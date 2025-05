Freen käivitas täieliku toetusteenuse varustuskindluse toetuse taotlemiseks

Ajal, mil energiajulgeolek on muutunud kogu Euroopas esmatähtsaks prioriteediks, mängivad algatused, mis vähendavad sõltuvust tsentraliseeritud võrkudest, kriitilist rolli kohaliku autonoomia suurendamisel ja stabiilsema, jätkusuutlikuma energia tulevikuga kõigi liikmesriikide jaoks.

Eesti puhta energia ettevõte Freen OÜ on käivitanud uue teenuse, et aidata ettevõtetel ja korteriühistutel taotleda riiklikke toetusi päikesepaneelide ja energiasalvestussüsteemide paigaldamiseks. Tegemist on põhjaliku päikesepaneelide toetusprogrammi tugiteenusega. Toetus keskendub ettevõtja varustuskindluse toetusele, mis on osa Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU programmist. Päikesepaneelide paigaldamise toetus võib katta kuni 70% projekti maksumusest, muutes päikeseenergia kasutuselevõtu lihtsamaks ja taskukohasemaks.

“Et Eesti ettevõtted saaksid muutuda turvalisemaks ja iseseisvamaks, vajavad nad tugevat toetust. Mul on hea meel, et seadusandjad on seda vajadust märganud ja loonud avaliku rahastuse kaudu reaalseid võimalusi,” ütles Freeni tegevjuht Andrey Khimenkov. “Meie missioon on muuta taastuvenergia laialdaselt kättesaadavaks ning olla pikaajaline partner, kellele Eesti ettevõtted saavad loota – mitte ainult toetuste taotlemisel, vaid ka nende vajadustele parima tehnoloogia valimisel.”

Freen pakub täielikku tuge kogu toetuse taotlemise protsessi jooksul, aidates klienti samm-sammult. Meeskond kontrollib, kas taotleja vastab abikõlblikkuse kriteeriumidele, aitab valida sobiva päikese- ja akusüsteemi vastavalt asukoha omadustele ja energialahenduse eesmärkidele, koostab kõik vajalikud dokumendid ja juhendab klienti läbi taotluse esitamise protsessi. Kui toetus on heaks kiidetud, paigaldab Freen süsteemi ja pakub jätkusuutlikku tuge, et kõik toimiks tõrgeteta.

Varustuskindluse toetusprogramm on saadaval kuni 31. märtsini 2026 ja võimaldab:

kuni 300 000 eurot toetust väikeettevõtetele

kuni 500 000 eurot toetust keskmise ja suure suurusega ettevõtetele

Rahastust saab kasutada mitte ainult päikesepaneelide, vaid ka energiasalvestussüsteemide, hübriidenergialahenduste ja võrguühenduste uuendamiseks. Need päikesepaneelide toetused sobivad hästi neile, kes soovivad vähendada energiakulusid ja panustada rohepöördesse.

Freen pakub praegu tasuta konsultatsioone, et aidata ettevõtetel ja korteriühistutel uurida võimalusi ning saada teada, kui palju nad võiksid säästa. Lisaks päikeseenergialahendustele pakub Freen ka tuuleturbiine ja energiasalvestussüsteeme, olles seega ideaalne tervikpartner igas suuruses puhta energia projektide jaoks. Lisainfo ja tasuta hindamise aja broneerimiseks külastage veebilehte.