Lugemislood: lugemiskirg

Niipea, kui 1937. aastal Kasari külas sündinud ja üles kasvanud Aino Rakkaselg tähed selgeks sai, ilmnes, et tegemist on kirgliku lugejaga. See hakkas silma ka kolhoosi brigadirist isale, kes ütles, et tüdruk, kas tead, härra Langel on riiulid raamatuid täis.

Kodus raamatuid ei olnud. „Vaat ei olnud jah,” ütleb proua Rakkaselg. „Ei olnud poodi. Ja ega raha ka olnud.” Lähim suurem asula Lihula jäi 15 k