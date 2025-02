Lääne Elu paberleht teisipäeval, 18. veebruaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 14 sekundit 0:00 / 1:14

Riik nügib kohalikke omavalitsusi ühinema

Kaheksa aastat pärast haldusreformi kavatseb regionaal- ja põllumajandusministeerium taastada ühinemistoetuse.

Lääne-Nigula vallavolikogu liikme ning regionaal- ja põllumajandusministri nõuniku Neeme Suure sõnul oleks Läänemaal maakonnasuurusel vallal jumet, aga ta ei usu, et Läänemaal kohalike omavalitsuste vahel selline arutelu lähiajal tuleks. Just Suur oli see, kes toonase Lääne maavanemana pooldas 2017. aasta haldusreformi eel maakonnasuurust valda.

Läänlased vooluta jätnud põlengu põhjus on teadmata

Jaanuari lõpus Risti lähedal põlenud elektripost jättis veerand tunniks elektrita 2500 Läänemaa majapidamist. Kuidas elektripost põlema süttis, on veel teadmata. Elektriposti põleng avastati üheksa päeva enne Eesti desünkroniseerimist.

Haapsalu kaubamajast kaob kaks kauplust

Kinga- ja sokipoest ilma jäävas Haapsalu kaubamajas liiguvad teise asukohta ka alles jäävad kauplused. Vabanevatele pindadele Haapsalu kaubamajas uusi rentnikke tulemas ei ole.

„Nagunii on olukord raske ja muutub veelgi raskemaks,” ütles Haapsalu tarbijate ühistu esimees Raimond Lunev.