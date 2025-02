Aidi Vallik: harilik lumikelluke

Vana kristliku legendi järgi olevat lumikellukesed loodud naiste lohutuseks. Nimelt kui Aadam ja Eeva soojast paradiisiaiast välja aeti, möllanud maa peal kale tuisk. Eeva langes kahetsusse ja meeleheitesse, kuid just siis, kui suur lootusetus temas maad võttis, muutsid inglid tema lohutamiseks lumehelbed valgeteks väikesteks lumikellukesteks, mis maa peale langedes kasvama läksid.

Nüüd, veebruaris, kui meil sisemaal on öösiti kahe- kuni viieteistkümne kraadi jagu külma ja päeval sinna kaheksa kanti, õrritavad saarlased pea iga päev oma lumikellukesepiltidega. Seal on ikka tõesti täiesti teine kliima, eriti saare lääneservas. Lumikellukesed õitsevad neil sel aastal juba veebruaris!

Kuid eks lumikelluke ongi selle poolest tuntud, et on tore lumeminekuaegne lilleke. Mis siis, et madaluke ja val