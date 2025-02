Lääne Elu paberleht laupäeval, 8. veebruaril

Kuula artiklit, 0 minutit ja 48 sekundit 0:00 / 0:48

Muuseumi ajalookonverents on aasta teadusüritus

Reedel jagati Tartus muuseumide aastaauhindu muuseumirotte, millest üks tuli ka Haapsallu – aasta teadusürituse tiitli sai Läänemaa muuseumi 30. ajalookonverents.

Artikkel jätkub peale reklaami

Höije Rahu pildistab unenägusid

Haapsalu fotograafi Höije Rahu piltidel kenutavad kaelu kolme peaga luiged, kivimürakad hõljuvad õhus ja kasvatavad narmasjalad alla.

Lääne-Nigula tahab anded lavale tuua

Lääne-Nigula vald plaanib loomeinimeste päeva, kus kõik soovijad saaksid oma andeid teistele tutvustada.

„Meil on tantsijaid ja lauljaid, aga ka neid, kes koovad näiteks vaipu – see on ju samasugune looming,” ütles Lääne-Nigula volikogu kultuurikomisjoni liige Kadri Lukk.