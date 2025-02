Helen Nelis-Naukas pälvis kultuurkapitali aastapreemia

Vehklemistreener Helen Nelis-Naukas pälvis pühapäeval Estonia kontserdisaalis peetud galal kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi valdkonna 2024. aasta peapreemia.

Nelis-Naukas ütles Lääne Elule, et nii suure tunnustuse pälvides lavale minek oli ärev hetk. „Väga liigutas. Olen tänulik neile, kes mind esitasid ja žüriile, kes mind valis,” ütles ta.

„See näitab, et ma ei tee seda tööd endale, vaid et see läheb korda ka teistele. Usun, et see motiveerib kõiki inimesi, mitte ainult mind,” ütles Nelis-Naukas.

Artikkel jätkub peale reklaami

Isa eeskuju

Suur eeskuju Helen Nelis-Naukasele vehklemistreeneri elukutse valikul oli tema isa Endel Nelis. Kehalise kasvatuse õpetaja töö kõrvalt esimest vehklemisrühma juhendama asudes ei mõelnud Nelis-Naukas enda sõnul veel, et tõuseb treenerina tippu. „Esimese rühmaga oli lihtsalt lastega tore olla.”

Kümne aastaga viis ta esim