Isikukahju portaal aitab liiklusõnnetuse ohvrit

Kuula artiklit, 2 minutit ja 57 sekundit 0:00 / 2:57

Uuest veebiportaalist www.isikukahju.ee saab liiklusõnnetuses tervisekahjustuse saanud inimene mugavalt teada, mis isikukahju liikluskindlustus hüvitab, kes võib seda nõuda ja milliste reeglite järgi hüvitist arvutatakse. Eesmärk on kannatanut aidata hüvitise saamisel.

Eesti Liikluskindlustuse Fondi (LKF) juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul juhtub aastas 1 500 liiklusõnnetust, kus liikluskindlustus hüvitab tekkinud isikukahju. „Liikluskindlustus hüvitab kahju selle põhjustaja eest ning kahju tekitaja ei pea seda kulu ise kandma. Tuleb ette, et kannatanu ei tea, mis kahju hüvitamist ta nõuda võib või kuidas käib hüvitise saamine,“ ütles Potsepp. „Portaalis on hea ülevaade, mis nõuet, mil viisil ja kellele tuleb esitada. Kui klient on teadlik oma õigustest, siis on vaidlusi kindlustusseltsiga vähem ja kahju hüvitamine sujuvam.“

Mullu toimunud õnnetuste keskmine isikukahju oli 8 218 eurot ja sõidukikahju 2 223 eurot. Liiklusõnnetuse maksimaalne isikukahju hüvitis on 6,45 miljonit eurot. Keskmine pikaajalisest töövõimetusest tingitud saamata jäänud tulu nõue on 170 000 eurot, keskmine ülalpidamishüvitise nõue üle 70 000 euro ja keskmine ravikulu nõue on üle 20 000 euro.

Potsepa sõnul on ette tulnud juhtumeid, kus Eesti kindlustusandjad maksavad miljonitesse ulatuvaid hüvitisi. „Kõige kallim liikluskindlustusjuhtum toimus 2018. aastal, mil veoauto kaotas juhitavuse ja põrkas kokku vastassuunas liikuva sõiduautoga. Kahju kokku oli 5,6 miljonit eurot, millest isikukahju oli 5,4 miljonit,“ ütles Potsepp.

Reklaam

Swedbanki riskikindlustuse valdkonnajuhi Maria Lootsma sõnul on hea, et kogu isikukahju puudutav teave on nüüd ühel veebilehel. „Liiklusõnnetuses kannatanule hüvitab kahju põhjustaja liikluskindlustus. Liikluskindlustuse kindlustusandja hüvitab isikukahjuna kogu selle kahju, mida kannatanu saab liiklusõnnetuse põhjustajalt seaduse alusel nõuda. Näiteks on isikukahju ravikulu, saamata jäänud tulu, vajaduste suurenemise tõttu tekkinud kahju ja mittevaraline kahju. Liikluskindlustus hüvitab eriti traagiliste õnnetuste korral ka matusekulu ja maksab ülalpidamishüvitist,“ ütles Lootsma.

Isikukahju portaalis www.isikukahju.ee on lisaks kahjunõude teabele koondatud isikukahjude arvutamise metoodikad.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.