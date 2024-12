Kultuurikeskuses kõlavad lood ja laulud sõpradest ja sõpradelt

Neljapäeva õhtul kõlavad Haapsalu kultuurikeskuse laval Vladislav Koržetsi, Tõnis Mägi ja Ain Agana esituses lood ja laulud sõpradest ja sõpradelt.

Selles, et kolm meest Haapsalu kultuurikeskuse laval kokku saavad, on süüdi kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi, sest tema oli just see, kes tegi kitarrist Ain Aganale ettepaneku sellelaadne kontsert korraldada. „Soovisin teha kontserdi seoses Riho Sibulast raamatu ilmumisega,” ütles Murumägi. Ta lisas, et Sibulat seob Haapsaluga Augustibluus, kus ta on koos Ultima Thulega korduvalt üles astunud. Kontserdi ajendiks olnud