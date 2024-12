Loodusmuuseumi kogusse saabus Haapsalust mitusada museaali 

Haapsalu ja Läänemaa muuseumite kogust jõudis septembris Eesti Loodusmuuseumi kogusse 207 zooloogilist eksemplari, mille hulgas on topiseid, skelette, linnumune ja ka märgpreparaate.

Tallinnasse ei jõudnud terve Haapsalu ja Läänemaa muuseumite looduskogu, vaid osa liikus ka mujale, peamiselt haridusasutustesse. Loodusmuuseumisse jõudsid aga pea kõik teadusväärtusega eksemplarid – need, millel on teada leiuaeg ja asukoht. „Meil on Eestis parimad teadmised looduslike materjalide säilitamisel, rahvusvaheline eksemplaride kasutamise võrgustik ning peagi valmivas loodusmajas leiavad nad endale sobiva koha ja hoiutingimused,“ ütles loodusmuuseumi zool