Regionaalminister: loodan, et otsus on võimalik tagasi pöörata

Regionaalminister Piret Hartman (SDE) lubas valitsuse istungil tuleval nädalal tõstatada küsimuse ERRi otsuse kohta sulgeda Läänemaa korrespondendipunkt.

„Minu selge seisukoht on see, et ma ei ole sellega nõus. See ei ole õige, ütles Hartman korrespondendipunkti sulgemisotsuse kohta Lääne Elule eile. „Teen omalt poolt kõik, et seda takistada. See on ERRi ja kultuuriministeeriumi otsus, aga loodan, et see on võimalik tagasi pöörata.

Hartmani sõnul on sulgemisotsus märgilise tähendusega. „Mis poliitikat me teeme? Kust me kokku hoiame? Ei ole õige, et teeme seda regionaalpoliitika arvelt. Palusin, et me ei teeks