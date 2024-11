Juhtkiri: läksid tülli

Pärast aastatepikkust vaikelu on Haapsalu poliitikatiigis tõusnud ootamatu torm. Esmaspäeva ennelõunal andis Haapsalu linnavolikogu esimees Jaanus Karilaid teada, et paneb volikogu esimehe ameti maha ja lahkub ka volikogust.

Et mingi avaldus tuleb, oli oodata, sest juba reedel ütles Karilaid, et annab oma otsusest esmaspäeval teada. Õhus oli kolm varianti: Karilaiu jätkamine volikogu esimehena, tema umbusaldamine või tagasiastumine. Iseendale on keerukas umbusaldust avaldada, kuid linnapea Urmas Suklese valimisliidul HaRi, kellel on volikogus selge enamus, polnuks mingi probleem volikogu esimehele ust näidata. Võib arvat