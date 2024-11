Mihkel Nestor: Ühendriikide majandus Trumpi ajastul

Ameerika Ühendriikide vastvalitud president on andnud majandusteemadel suuri lubadusi. Nende rakendamine mõjutaks oluliselt nii USA kui ülejäänud maailma majandust.

Pikalt kestnud põnevus, kellest saab Ameerika Ühendriikide järgmine president on saanud oma lõpu. Ent vähemalt sama huvitav on küsimus, millised saavad olema Donald Trumpi poliitilised sammud tema teisel ametiajal. Mõistetavalt kipub Eestis arutelu keskenduma tema välispoliitilistele plaanidele. Ühendriikide enda kodanike kõnetab välispoliitikast palju enam aga Trumpi majanduspoliitika. Kuigi USA majandusel on läinud viimastel aastatel teiste riikidega võrreldes väga hästi, siis tajuvad inimesed riigi majandusseisu endiselt palju halvemana kui