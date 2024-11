Lääne Elu paberleht laupäeval, 9. novembril

Kolme poja isa Arvi Nebokat andis eluteele kaasa kohusetunde

Läänemaa aasta isa Arvi Nebokati sõnul läheb tiitel kahasse abikaasa Tiinaga, kellega ta mullu tähistas 40. pulma-aastapäeva. Äsja aasta isaks valitud Arvi Nebokat sai tiitlist teada Veitnamis, kus ta koos abikaasaga puhkas.

Automaks lükkas sõidukite müügi käima

Kui suvel oli autoturul veel vaikne, siis viimase paari kuuga on sõidukite müük kasvanud 60 protsenti. Jõudsalt on kasvanud autode müük ka Läänemaal. „Mais hakkas [uute autode müügi kasv] pihta, kuid oktoobris oli see eriti järsk,” nentis Tradilos uute autode müügiga tegelev Allar Laidre.

Hiina naised viivad Haapsalu pitsi üle maailma

Viis päeva olid Haapsalus pitsikeskuse tegevust jäädvustamas tekstiiliteadlane, doktor Sophie Qiaoyun Peng ja fotograaf Dawa Yangchen, kes kümnest Haapsalu pitsikudujast, nende sallidest ja ka kätest tipptasemel pilte tegid.