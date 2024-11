Tagasivaade: „Peremehed Vormsis: isehakanud ja päris”

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35 aastat tagasi.

„Kriminaalkroonika”, 2. november 1989

28. oktoobri õhtul kella 9 paiku pääses tuli valla Haapsalu I keskkooli komsomolitoa seinakapis. Tuli kustutati kiiresti, süttimise põhjus on teadmata.

Samal, 28. oktoobriööl tekkis tüli Haapsalu tantsumaratonile tulnud Ellamaa poiste ja Haapsalu vene noormeeste vahel. Kui ellamaalased hakkasid koju sõitma, lõid Haapsalu noored neil auto esi- ja tagaklaasi puruks.

„Peremehed Vormsis: isehakanud ja päris”, 3. november 1994

Vormsi vallavolikogu seisukoht on, et maa saab tagasi see, kes tuleb Vormsisse elama ja maad harima, räägib Juhan Ranne Vormsi volikogu esimehe juttu. Ranne isa on ka mandrilt saarele tulnud ja rootslaste majas mitukümmend aastat elanud. Kodukoht on igaühele armas, seepärast pole vallavolikogu vastu, kui rootslane võtab suvilakoha.

Vormsi vallavolikogu poliitiline otsus on Eesti riigi seadustega vastuolus. „Kui rootslane saab maa tagasi, ega siis meie sellele vastu saa,” ütleb Ranne vähimagi kibeduseta. „Tänu meile on rootslaste majad praegu alles,” sekkub kõrvalt teine metsamees, Ants Valm. „Seal, kus elanikke sees polnud, on majad vundamendini maas.”

„Raudteesõbrad teevad raudteejaamas suure peo”, 2. november 1999

Haapsalu raudteemuuseum tähistab sel reedel raudteejaamas suure rahvapeoga Keila-Haapsalu raudtee 94. ja Eesti raudtee 129. aastapäeva. „1. novembril 1905 avati Keila-Haapsalu raudtee,” ütles raudteeomanik ja üks peo korraldajaid Aarne Taal.

Kell 19 saabub Sankt-Peterburgist Gapsalisse reisirong, ees raudteemuuseumi auruvedur. Uuemõisast tulevad peale Randlase näitlejad, aga tulla võivad ka kõik teised,” kutsus Taal. Rongi saabumise puhul on asjakohane kõnekoosolek. Edasi tuleb rahvapidu pasuna- ja meeskoori, näitemängu ja akordionimuusika saatel.

„Kiidevas elab hulljulge põdramullikas”, 2. november 2004

Kiidevas elab aastane põdramullikas, kes on nii julge, et vaatab aknast sisse, magab sibulapeenras ja pügab õunapuid ning iluhekke. „Ema jättis ta kevadel maha ja läks ise üle jää nelja tuule poole,” ütles Matsalu rahvuspargi inspektor ja Kasari jahiseltsi esimees Raivo Laanemaa. Üksi jäänud vasikas hakkas inimestega sõbrustama, kuigi võsa ja haabu on ümber Kiideva küll. „Küllap külarahvas ta ära hellitas,” oletas Laanemaa. Ta nägi oma silmaga, kuidas üks poiss põtra käest toitis.

„Noarootsis jäi vallajuht valimata”, 3. november 2009

Eile tahtis valimisliit Parem Noarootsi vallavanemaks valida arhitekt Erik Hansoni, kuid pidi sellest loobuma, sest Hanson kui Rootsi kodanik ei saa olla vallavanem. Vallavolikogu esimees Rein Vatku ütles, et kuulis sellest pool tundi enne volikogu istungit vallasekretärilt. „Teada oli, et volikogu liige võib ta olla, kuid seda ei osanud ettegi kujutada, et vallavanem ei tohi olla,” ütles Vatku. „Ootame nüüd õiguskantslerilt vastust, kas euroliidu kodanik võib olla meil vallavanem.”

Eile ei osanud Hanson öelda, kas loobub Rootsi kodakondsusest ja võtab Eesti oma, sest „see on alles viimase kahe tunni küsimus”. Ta möönis, et mingi otsus tuleb teha.

„Volikogu hääletas sulgemise poolt”, 1. november 2014

Lääne-Nigula vallavolikogu otsustas neljapäeval vastu võtta valla arengukava, mis on esimene samm Taebla gümnaasiumi sulgemise teel. Otsuse poolt hääletasid kõik 15 kohal olnud volimeest, Taebla gümnaasiumi direktor Jaanus Mägi jäi erapooletuks. Arengukava järgi suletaks kool järk-järgult, nii et tuleval sügisel ei avata enam 10. klassi. Tänavused 10.–12. klassi õpilased on viimased, kes lõpetavad Taeblas gümnaasiumi. „Me peame tegema muudatusi, ükskõik, kui kallid on meile meie koolid,” ütles haridusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis, kes oli samuti tulnud Lääne-Nigula vallavolikogu istungit kuulama.

„Raudte-eehitus on Turbas elu käima löönud”, 2. november 2019

Esimene reisirong Turbasse asub Balti jaamast teele viie nädala pärast, 8. detsembril mõni minut pärast kella kümmet hommikul, et umbes pool kaksteist kohal olla.

Täpseid sõiduplaane veel ei ole, aga eeldatavasti sõidab „porgand” umbes tund ja 15 minutit, mõnel väljumisel ka pisut kauem. Pilet maksab umbes neli eurot, rongist konduktorilt ostes on 60 senti kallim. Juba praegu on Turbas reisirongi tulekuks kõik valmis: uhiuus perroon koos katusealusega, parkimisplats ja rattaparkla ning bussiootepaviljon. Viimase klaasseintel pole tavapärane kaubareklaam, vaid sealt saab lugeda Haapsalu raudtee lugu.