Tagasivaade: „Sõjalennuk, lenda ära…”

Lääne Elu 35. sünnipäeva-aasta puhul vaatame tagasi, mis teemad on päevakorral olnud 5, 10, 15, 20, 25, 30 ja 35 aastat tagasi.

„Sõjalennuk, lenda ära…”, 26. oktoober 1989

Eelmisel laupäeval toimunud Läänemaa Rahvarinde koosolekul ei saadud mööda sõjaväe võimutsemisest Läänemaal. Õieti puhkeski sel teemal päeva pea ainus diskussioon. Täitevkomitee esimees Lea Tuusov rääkis lennuväljast. „Mitte keegi ei ole suutnud anda vastust, millal Pärnu lennuväli siit välja läheb. Ma kardan, et ei lähegi. Pärnu seltsimehed on leidnud nõksu, kuidas vältida, et ta nende juurde tagasi läheks: nad ei anna betooni, et sealset lennuvälja remontida…”

„Maakogu koguneb reedel maavanemat otsustam