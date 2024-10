Ameerikas on hääletamise sügis

IMG_4342 Eramajade ees näeb Califoria linnades peamiselt demokraate ja Harrist toetavaid plakateid, aga ka poolehoiuavaldusi Trumpile. Foto Margus Välja IMG_4337 Eramajade ees näeb Califoria linnades peamiselt demokraate ja Harrist toetavaid plakateid, aga ka poolehoiuavaldusi Trumpile. Foto Margus Välja valimisteave hääletajale Ametlik teave California Santa Clara maakonna valijaile. image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Ameerika presidendivalimistel on 31 miljonit ameeriklast juba hääletanud.

Ameerika 2024. aasta üldvalimised käivad hoogsalt juba üsna kaua. See on osariigiti erinev, kõige esimesena on saanud eelhääletada inimesed Minnesotas ja Lõuna-Dakotas – 46 päeva enne valimiste päeva, s.o 5. novembrit. Reede hommikuks Eesti aja järgi oli üle kogu maa oma hääle andnud 31 miljonit ameeriklast, seda kas posti teel või eelhääletuseks avatud jaoskondadesse isiklikult kohale minnes. Nelja-aastase perioodi järgi lugedes on käimas USA 60. presidendivalimised.

Jaokonnad on tänasest avatud

Californias kui kõige suurema elanike arvuga osariigis käib valimine peamiselt posti teel. Maakondade valimisregistribürood saadavad 29 päeva enne valimisi kõigile registreeritud hääleõiguslikele kodanikele hääletussedeli postiga koju. Varem tehti seda vaid neile valijaile, kes olid selleks soovi avaldanud, kuid koroona-ajast peale saadetakse sedel koju kõigile. Inimene saab kodus teha oma valiku ja panna täidetud paberid uuesti posti. Kuid ta ei pea seda tegema, vaid saab minna ka vana moodi valima, suhelda jaoskonnakomisjoni liikmetega, kes istuvad jaoskonna reas pika laua taga, ja lasta sedeli kasti või pigem kuhugi aparaati, sest sedelid on masinloetavad. Isiklikuks eelhääletuseks on alates tänasest avatud mõned valimisjaoskonnad.

California on üks 14 osariigist, kus enamikul juhtudel ei pea valija enne hää