ERR: PPA leiab, et Lihula sammas võib tekitada inimestes valesid järeldusi

Kuigi suvel konfiskeeritud Lihula sambal ekspertide sõnul vägivaldset sümboolikat ei tuvastatud, võimaldab see ajalugu mitte tundvatel isikutel teha valesid järeldusi ning pahatahtlikke manipulatsioone korraldada, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA), kirjutab ERR.

Pärnu politseijaoskonna juhi Üllar Kütt põhjendas Lihulasse teel olnud samba kofiskeerimist sellega, et politsei võttis kivi hoiule korrakaitseseaduse alusel, et hoida ära võimalikke konflikte ja õigusrikkumisi.

Järgnenud uurimise käigus tellis PPA kaks eksperthinnangut. Küti sõnul oli ekspertarvamustes välja toodud, et olgugi, et sambal on välditud vägivalda õhutava sümboolika kasutamist, võimaldab see ajalugu mitte tundvatel isikutel teha valesid järeldusi ning pahatahtlikke manipulatsioone korraldada.