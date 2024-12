Politsei: Läänemaal tegutsesid tööriistavargad

Kuula artiklit, 0 minutit ja 41 sekundit 0:00 / 0:41

Politsei sai teate, et ajavahemikul 26. detsembri õhtust 27. detsembri hommikuni on Lääne-Nigula vallas Rooslepas ehitusjärgus majast varastatud Makita multitööriist, aku kruvikeeraja, akutrell, puurikomplekt ja kuus akut. Kahju on esialgsel hinnangul üle 1000 euro.

Samuti sai politsei teate, et täpselt tuvastamata ajal ajavahemikul 27. detsembri varahommikust kuni lõunani on Lääne-Nigula vallas Riguldis Harju-Risti-Riguldi-Võntküla teel lõhutud pargitud sõiduki aken ja varastatud sõidukist mootorsaag Husqvarna. Kahju on esialgsel hinnangul üle 200 euro.